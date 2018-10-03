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Ukrayna'da bomba taşıyan drone'u keskin nişancılar vurdu

Tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Kiev yönetimine bağlı ordu arasında cephedeki savaş, farklı bir hal aldı.

İHA | 03.10.2018 - 04:02..
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  2. Avrupa

Her iki taraf, farklı yöntemler deneyerek karşısındaki güçleri yıldırmaya çalışırken Kiev'e bağlı ordu bu kez saldırı şansını insansız hava araçlarıyla ile denedi.

Ukrayna'da bomba taşıyan drone'u keskin nişancılar vurdu

ABD YAPIMI DRONE'U FARK ETTİLER

Ukrayna askerleri tarafından bombalı düzenekle uçurulan Amerikan yapımı Phantom-4 tipi Drone milis güçlerin cephesini tespit etti. Üzerine bağlanan bombayla tam hedefin üzerine gelen Drone, bombayı bırakacağı sırada milis güçler tarafından fark edildi.

Ukrayna'da bomba taşıyan drone'u keskin nişancılar vurdu

KESKİN NİŞANCILAR 300 METREDEN VURDU

Karşı cephede bulunan Ukrayna askerlerinin kontrol ettiği İHA tam bombayı bırakmak üzereyken Rusya yanlısı muhalifler tarafından fark edildi. Keskin nişancı milisler, Drone'a yaklaşık 300 metreden ateş ederek Drone'u vurdu. Drone ise üzerindeki bombayla birlikte düşüşe geçti.

Milislerin karşı mevzide bulunan ve Drone'u uzaktan kontrol eden Ukrayna askerlerini etkisiz hale getirdiği, ele geçirip yayınladığı görüntülere göre Drone vurulduktan sonra düşerken görüntülerin kesildiği ama Drone'un  düştükten sonra bombayla birlikte infilak ettiği öğrenildi. Görüntüler ise Rus medyasına servis edildi.

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