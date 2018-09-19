Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet

31 yaşındaki Timur Tumgoev’in Rusya’ya iade edilmesini protesto edenler kendilerini sokaklara attı. Polisin geniş güvenlik önlemlerine rağmen protestocular taşkınlık yapmaya devam etti.
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MUHABİRE ÖNCE YUMURTA ARDINDAN YUMRUK
Ukraynalı muhabir Darina Bilera da bu protestolardan nasibini aldı. Protestocular, muhabire önce yumurta, ardından da yumruk attı.
POLİS GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPMADI
Kiev Başsavcılığı’nın önünde gerçekleşen olayda polisin yeterli müdahaleyi yapmaması dikkat çekti. Muhabire şiddet uygulayan kişilerin, Ukrayna’nın doğusunda Rus güçleriyle savaşan Timur Tumgoev’in Rusya’ya iade edilmesine karşı çıkanlar olduğu bildirildi.