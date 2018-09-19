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Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet

Ukraynalı muhabir Darina Bilera, bir gösteri sırasında protestocuların saldırısına uğradı.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 17:46..
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31 yaşındaki Timur Tumgoev’in Rusya’ya iade edilmesini protesto edenler kendilerini sokaklara attı. Polisin geniş güvenlik önlemlerine rağmen protestocular taşkınlık yapmaya devam etti.

Canlı yayın sırasında muhabire eziyet İZLE

MUHABİRE ÖNCE YUMURTA ARDINDAN YUMRUK

Ukraynalı muhabir Darina Bilera da bu protestolardan nasibini aldı. Protestocular, muhabire önce yumurta, ardından da yumruk attı.

Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet

POLİS GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPMADI

Kiev Başsavcılığı’nın önünde gerçekleşen olayda polisin yeterli müdahaleyi yapmaması dikkat çekti. Muhabire şiddet uygulayan kişilerin, Ukrayna’nın doğusunda Rus güçleriyle savaşan Timur Tumgoev’in Rusya’ya iade edilmesine karşı çıkanlar olduğu bildirildi.

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