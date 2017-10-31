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Ukrayna’da Çeçen asıllı kadına suikast

Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı savaşan gönüllü taburun üyesi Amina Okuyeva, Kiev yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

31.10.2017 - 07:22
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Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Okuyeva’nın Kiev bölgesinde Glevaha köyünde arabasında iken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

EŞİ YARALANDI

Saldırı sonucunda Okuyeva’nın hayatını kaybettiğini aktaran Geraşçenko, Okuyeva’nın eşi Adam Osmayev’in ise yaralandığını ifade etti.

Ukrayna’da Çeçen asıllı kadına suikast

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMEK İSTEDİLER

1 Haziran’da Amina Okuyeva ve eşi Adam Osmayev, kendisini yabancı gazeteci olarak tanıtan bir kişi ile röportaj yapmak için görüşmeye gittiğinde, buluştukları arabada bu kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Osmayev yaralanırken, Okuyeva ise kendisine ait silahı ile saldırganı etkisiz hale getirmişti.

Ukrayna’da Çeçen asıllı kadına suikast

Çeçen asıllı Ukraynalı Amina Okuyeva, başkent Kiev’de 2014’te Bağımsızlık Meydanı’nda protesto için kurulan çadırlarda doktor olarak çalışmış, bir süre sonra Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla savaşmak üzere kurulan “Kiev-2” gönüllü taburuna katılmış, ardından "Cahar Dudayev Uluslararası Barış Gücü" ismindeki taburun kuruluşunda yer almıştı.

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