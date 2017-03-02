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Ukrayna'da grizu patlaması: 8 ölü

Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir madende meydana gelen grizu patlamasında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü bildirildi.

02.03.2017 - 15:54
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GRİZU

Ukrayna Olağanüstü Haller Servisi basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Lviv bölgesinde bulunan Gluhov köyündeki kömür madeninde patlama meydana geldi.

8 ÖLÜ 6 YARALI

Madende patlama esnasında 172 kişinin çalıştığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

24 İŞÇİDEN HABER ALINAMIYOR

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği, 24 işçiden haber alınamadığı duyuruldu.

Ukrayna Bağımsız Madenciler Sendikalar Birliği Başkanı Aleksandr Volınets ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, madende grizu patlaması nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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