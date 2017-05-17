Ukrayna’da II. Dünya savaşı zaferinin simgesine para ceza

Ukrayna, Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun onayladığı Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında, Rusya’da Nazi Amanyası’na karşı kazanılan zaferin simgesi olarak kabul edilen “Aziz George Kurdelesi”ni de yasakladı.

"MİNNETTARLIK İŞARETİ" OLARAK KABUL GÖRÜYOR

Rusya’da ve eski Sovyet coğrafyasındaki bazı ülkelerde çok popüler olan turuncu siyah kurdeleler, Nazi Almanyası’na karşı zafer kazanan Sovyet askerlerine “minnettarlık işareti” olarak kabul ediliyor. Aziz George Kurdelesi, zamanla faşizme ve aşırı milliyetçiliğe karşı mücadelenin sembolü haline geldi.

Ukrayna’da yeni yasa, bu kurdeleyi taşıyanların 850-2 bin 550 grivna (115-340 TL) arasında para cezasına çarptırılmalarını öngörüyor.

ZAFERİN DEĞERLERİNİ AŞILAMAK İÇİN TAKILIYOR

“Georgiy Kurdelesi” olarak adlandırılan bu turuncu siyah kurdeleler, İkinci Dünya Savaşı’nda savaşan askerlerin kişisel kahramanlıklarını simgeliyor. İlk kez 9 Mayıs 2005 tarihinde Rus RİA Novosti Ajansı ve “Gençlik Derneği” adlı öğrenci derneği öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde, her yıl 9 Mayıs Zafer Bayramı’nda, eski Sovyet halklarının Büyük Anayurt Savaşı olarak adlandırdıkları II. Dünya Savaşı’nı anmak ve genç kuşaklara zaferin değerlerini aşılamak için halk bu kurdeleleri takıyor.