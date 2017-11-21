Ukrayna'da 4 Türk başka bir Türk'ü vahşice öldürdü

Ukrayna'nın Odessa Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, dört Türk vatandaşının, diğer bir Türk vatandaşını ayin düzenleyerek, başına sert cisimlerle vurarak öldürdükleri, ardından cesedini ateşe verdikleri bildirildi.

OLAY YERİNDE SATANİZME ÖZEL MATERYALLERE RASTLANDI

Cinayetin işlendiği ormanda, satanistlerin kullandığı pentagram sembolünün, mumların ve satanist ayinlerinde kullanılan farklı materyallerin bulunduğu kaydedildi.

Cinayeti işleyen dört Türk vatandaşının yakalandığı, zanlıların ayrıca insan ticareti suçu işlediklerinin de tespit edildiği duyuruldu.