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Ukrayna'da korkutan tatbikat

Ukraynalı askeri birlikler, Azak Denizi'nde bulunan halka açık bir plajda tatbikat yaptı. Tatbikatın deniz seviyesinden 10 metre yüksekte olması ise plajdakileri korkuttu.

RUPTLY | 05.06.2018 - 09:50..
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Ukrayna'nın 2014 yılından itibaren Kırım yüzünden Rusya'yla sürekli gerginlik yaşaması gündemden düşmeyen olaylardan. Bu yüzden de Ukrayna; kendi askeri güçlerini kuvvetlendirmek için çeşitli çalışmalar yapıyor.

BÖLGEDE BULUNANLARI YAKIN GEÇİŞLE KORKUTTU

Geçtiğimiz günlerde Azak Denizi üzerinden yapılan bir tatbikat halk plajında bulunanları korkuttu.

Uçakların denizin 10 metre yükseğinde uçması ve tatbikat gerçekleştirmesi o bölgede olanlar için oldukça korkutucuydu. Ukraynalı yetkililer tatbikat sonrası hemen açıklama yaparak bu uçuşun hiçbir tehlike oluşturmadığını belirtti.

Ukrayna'da korkutan tatbikat

Ukrayna'da korkutan tatbikat ViDEO

TATBİKATTA SOVYET DÖNEMİ'NDE GELİŞTİRİLEN UÇAK KULLANILDI

Bu tatbikat ise Sukhoi Su-25 saldırı uçağı ile gerçekleşti. Bilindiği üzere bu uçaklar Sovyetler Birliği döneminde geliştirilmiş ve ilk olarak Sovyet - Afgan Savaşı’nda yoğun olarak kullanılmıştı. ABD Hava Kuvvetleri'ndeki karşıtı ise A-10 olarak biliniyor.

Ukrayna'da korkutan tatbikat

RUS BALIKÇI TEKNESİ NEDENİYLE ÖNLEMLER ARTTI

Mart ayın içerisinde 'Nord' adında bir Rus balıkçık teknesinin alan ihlali yaptığı gerekçesiyle balıkçıları tutuklamıştı. Yaşanan bu olaydan sonra sınırdaki gücünü artırmak isteyen Ukrayna birçok sınır güvenlik görevlisi ve gemi satın aldı.

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