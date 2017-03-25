Ukrayna'da öldürülen eski Rus vekilin vurulma anı

Sakarya'da polisleri olağanüstü durumlarda en kısa sürede toplamak amacıyla 1150 polis 'Güven 54' isimli tatbikatta bir araya geldi.

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David Rockefeller'ın hayat hikayesi

Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan David David Rockefeller, 6 kez kalp nakli yaptırmıştı.