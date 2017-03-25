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Ukrayna'da öldürülen eski Rus vekilin vurulma anı

Ukrayna vatandaşlığı alan eski Rus milletvekili Denis Voronenkov'un Kiev'de uğradığı suikastın görüntüsü ortaya çıktı.

25.03.2017 - 10:33
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Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma eski milletvekili Denis Voronenkov'un Kiev'de öldürülmesinde "Rus istihbarat servislerinin izi" olduğunu savundu.

"RUSYA'NIN DEVLET TERÖRÜ"

Poroşenko, Ukrayna basınında yer alan açıklamasında, Voronenkov'un öldürülmesini "Rusya'nın devlet terörü" olarak niteleyerek, "(Cinayet) Daha önce Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde ortaya çıkan Rus özel servislerinin açık el yazısı niteliğinde." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da öldürülen eski Rus vekilin vurulma anı

Voronenkov Kiev'in merkezindeki bir otele girerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Geçen yıl kasım ayında Ukrayna'ya iltica eden Voronenkov, Rus vatandaşlığından ayrılarak, Ukrayna vatandaşlığına geçmişti.

Ukrayna'da öldürülen eski Rus vekilin vurulma anı VİDEO

Ukrayna'da öldürülen eski Rus vekilin vurulma anı

(Öldürülen Denis Voronenkov ve eşi Maria Maksakova)

Rusya, 27 Şubat'ta büyük çaplı dolandırıcılık suçlamasıyla Voronenkov hakkında uluslararası yakalama kararı çıkartmıştı. Voronenkov, Ukrayna Başsavcılığına, görevinden azledilen Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç aleyhinde ifade vermişti.

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