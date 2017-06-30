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Ukrayna'da patlama meydana geldi

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te bomba düzeneğinin infilak etmesi üniversite binasında hasara yol açtı.

30.06.2017 - 01:22
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Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde yaşanan patlama sonucu üniversite binasında hasar oluştu.

PATLAMADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kent merkezinde Şevçenko Bulvarı'nda kurulan bomba düzeneği infilak etti. Bulvardaki Ticaret Üniversitesi binasında hasara yol açan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

KİEV'DE DE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Hafta içinde başkent Kiev'in merkezinde bir otomobilde yaşanan patlama sonucu Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı bir istihbarat mensubu hayatını kaybetmiş, olay terör saldırısı olarak nitelendirilmişti.

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, Kiev'deki patlamanın ertesi günü Donetsk'e bağlı Konstantinovka kentinde aracına bomba yerleştirilen bir Ukraynalı istihbarat görevlisinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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