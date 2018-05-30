Ukrayna'da Rus gazeteci öldürüldü

Rus gazeteci Arkadiy Babçenko, Kiev'de evinde sırtından silahla vurularak öldürüldü. Babçenko, hastane yolundayken ambulansta can verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Saldırının faili hakkında henüz bir bilgi verilmezken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Babçenko’nun evinde silahlı saldırıya uğradığı ve sırtından vurulduğu belirtildi.

Gazeteci Babçenko, 2017 yılında Rusya’yı terk etmiş ve Kiev’e yerleşmişti. Farklı gazete ve televizyonlarda çalışan Babçenko, son olarak Kiev’de Kırım Tatar televizyonu ATR’de kendi programını sunuyordu.