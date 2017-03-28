Ukrayna'da Tolstoy ve Dostoyevski yasaklansın önerisı

Ukrayna Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim okullarının müfredatlarıyla ilgili hazırladığı düzenlemede, Ukrayna Tarihi dersinin yanı sıra, Dünya Edebiyatı dersinin programında da değişikliğe gidiliyor.

Düzenlemede, dünya edebiyatının en önemli isimlerinden, Dostoyevski, Tolstoy gibi büyük Rus yazarların eserlerinin müfredattan çıkarılması teklif ediliyor. Çehov, Gogol, Bulgakov gibi Rus yazarların eserlerinin ise öğrencilere okutulmaya devam edilmesi öngörülüyor.

UKRAYNACA KONUŞMAYANA CEZA EÖNERİSİ

Halkın önemli bir kesiminin ana dilinin Rusça olduğu Ukrayna’da kısa süre önce hazırlanan yasa tasarısında, Ukraynacanın “hakim milletin dili” olarak kabul edilmesi ve resmi dilin kullanımını ihlal edenlerin adli cezaya çarptırılabilmesi öngörülüyor.