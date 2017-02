Ukrayna'dan FETÖ'ye karşı Türkiye'ye destek mesajı

Ukrayna Yüce Radası Genel Sekreteri Petro Bodnar, 2014'te başlayan devrim protestolarını, Rusya'nın müdahalesini, Kırım'ın işgali ve Türkiye-Ukrayna ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİNE DESTEK VERİYORUZ

Türkiye'de 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminin çok tanıdık olduğunu ifade eden Bodnar, "Türkiye'de meydana gelen darbe girişimini biz, 2014'ün şubat ayında Kiev'de yaşadık ve bu yüzden bunun nasıl bir şey olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz ve Türkiye'nin darbe karşısındaki haklı mücadelesine destek veriyoruz." diye konuştu.

Bodnar, Kiev'de 2014'te başlayan Rusya destekli devrimin yıllar önce Kremlin tarafından planlandığını, Rusya'nın Ukrayna'daki devrim ayaklanmalarından sonra harekete geçtiğini savundu.

10 BİN İNSANIMIZ ÖLDÜ

Rusya'nın tüm uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek 3 yıldır Ukrayna'ya karşı saldırgan tavrını devam ettirdiğini öne süren Bodnar, "Bir ülke başka bir ülkeye karşı tüm uluslararası hukuk kurallarını çiğnemektedir. Ukrayna yaklaşık 3 yıldır Rusya ve Rus yanlısı ayrılıkçıların saldırıları altında bulunuyor. Ülkemiz üç yıldır tek başına bu saldırı ve baskılara karşı direnmeye çalışıyor. Bu savaşta şu ana kadar yaklaşık 10 bin insanımız öldü." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bodnar, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna sorunu konusunda her zaman net olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye her zaman Ukrayna'ya yardım etmekte ve destek olmaktadır. Birkaç ay önce Devlet Başkanımız Petro Poroşenko TBMM'yi ziyaret etti ve Sayın Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, her iki taraf da birbirine desteklerini bildirdi."