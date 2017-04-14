Ukrayna'dan yabancılara tavsiye: Kaçın

Cumhurbaşkanı, sancak ve İstiklal Marşı'na verilen cephe selamı, ilk kez bir ana muhalefet liderine veriliyor.

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United Airlines yolcularından kasketli önlem

United Airlines’ı yine tercih eden yolcular, bu kez, darp olayına maruz kalmamak için kafalarına kask geçirerek yolculuk ettiler.