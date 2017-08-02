taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.277
USD
3,5324
EURO
4,1779
ALTIN
143,93
PETR
51,8100

Ukraynalı aile Türkiye'de virüs kaptıklarını iddia etti

Türkiye’de tatil yapan Ukraynalı ailenin bulaşıcı hastalığa yakalandığı haberi üzerine Ukrayna Dış İşleri Bakanlığı harekete geçti.

02.08.2017 - 16:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye’de tatilini geçiren Ukraynalı bir aile, koksaki virüsüne yakalandıklarını duyurdu.

Ukrayna basınında yer alan habere göre, Türkiye’de tatil yapan Ukraynalı bir turist, “Şimdi Türkiye’deyiz. 20 Temmuz’da geldik. Üçüncü günde küçük çocuğumuz koksaki virüsüne yakalandı, ancak o zaman doktorlar bunun ne olduğunu söylemediler. Sonra hepimiz hasta olduk. Ben de şu an hastayım. Dört gün boyunca 40 derece ateş, sonra döküntü. Üç gündür uyuyamıyorum. Tüm ailede aynısı oldu.” açıklamasını yaptı.

Ukraynalı aile Türkiye'de virüs kaptıklarını iddia etti

OTELİN SORUMLULUK KABUL ETMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ukraynalı turist, Türkiye’deki otelin konuyla ilgili sorumluluk kabul etmediğini ve çocuğun hastalığıyla ilgilenmediğini öne sürdü.

BÜYÜKELÇİLİĞE TALİMAT VERİLDİ

İnterfaks ajansına konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Vasiliy Kiriliç, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’deki bulaşıcı hastalık düzeyiyle ilgili inceleme başlatılması ve ardından Ukrayna vatandaşlarına uyarı niteliğinde bilgilendirmede bulunulması için Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne talimat verdiğini açıkladı.

BAŞKA BİR ŞİKAYETE RASTLANMADI

Ukaynalı diplomat, son iki günde Ukrayna Türkiye Büyükelçiliği’ne konuyla ilgili herhangi bir başvuru olmadığını da ekledi.

İlginizi Çekebilir
Avrupa'da termometreler 40 dereceyi aşacak
Hali hazırda etkili olan sıcak hava dalgasıyla boğuşan Avrupa, bu hafta daha da ısınacak.
Akıntıya kapılan aile boğulmaktan kurtarıldı
Kandıra sahilinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan ailenin boğulmaktan kurtarılma anları havadan görüntülendi.
İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin çıktı
İran uyruklu bir kişinin, hastanede yapılan röntgen çekiminde midesinde 97 kapsül halinde 1 kilo eroin tespit edildi.
Kadıköy Tiyatro Festivali başlıyor
Tiyatroseverlerin sabırsızlıkla beklediği 15. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali, 4 Ağustos Cuma günü başlayacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

351
Tunceli'de öldürülen teröristler

Tunceli'de öldürülen teröristler

119
YAŞ'ta albaylara terfi şansı

YAŞ'ta albaylara terfi şansı

133
FETÖ'cü Batmaz: Akıncı Üssü'ndeki ben değilim

FETÖ'cü Batmaz: Akıncı Üssü'ndeki ben değilim

105
Turizmde Rus rekoru

Turizmde Rus rekoru

95
Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

55
Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM