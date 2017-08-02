Ukraynalı aile Türkiye'de virüs kaptıklarını iddia etti

Türkiye’de tatilini geçiren Ukraynalı bir aile, koksaki virüsüne yakalandıklarını duyurdu.

Ukrayna basınında yer alan habere göre, Türkiye’de tatil yapan Ukraynalı bir turist, “Şimdi Türkiye’deyiz. 20 Temmuz’da geldik. Üçüncü günde küçük çocuğumuz koksaki virüsüne yakalandı, ancak o zaman doktorlar bunun ne olduğunu söylemediler. Sonra hepimiz hasta olduk. Ben de şu an hastayım. Dört gün boyunca 40 derece ateş, sonra döküntü. Üç gündür uyuyamıyorum. Tüm ailede aynısı oldu.” açıklamasını yaptı.

OTELİN SORUMLULUK KABUL ETMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ukraynalı turist, Türkiye’deki otelin konuyla ilgili sorumluluk kabul etmediğini ve çocuğun hastalığıyla ilgilenmediğini öne sürdü.

BÜYÜKELÇİLİĞE TALİMAT VERİLDİ

İnterfaks ajansına konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Vasiliy Kiriliç, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’deki bulaşıcı hastalık düzeyiyle ilgili inceleme başlatılması ve ardından Ukrayna vatandaşlarına uyarı niteliğinde bilgilendirmede bulunulması için Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne talimat verdiğini açıkladı.

BAŞKA BİR ŞİKAYETE RASTLANMADI

Ukaynalı diplomat, son iki günde Ukrayna Türkiye Büyükelçiliği’ne konuyla ilgili herhangi bir başvuru olmadığını da ekledi.