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Ukraynalı Alona aşkı için Müslüman oldu

Gaziantep'te inşaat işçisi Emre Can ile resmi nikah kıyan Ukraynalı 24 yaşındaki Alona Simonchuk, Müslüman olup Gonca ismini aldı.

05.04.2017 - 14:22
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İslahiye'de inşaatlarda işçi olarak çalışan lise mezunu Emre Can, sosyal medyada ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve uzun süre yazıştıktan sonra aşık olduğu Ukraynalı üniversite mezunu Alona Simanchuk'u Türkiye'ye davet etti.

Ukraynalı Alona aşkı için Müslüman oldu

Türkiye'ye gelen Alona Simanchuk, evlenme kararı alıp, kıyılan resmi nikah sonrası İlçe Müftülüğü'ne Müslüman olmak için müracaat etti.

MÜSLÜMAN OLDU

Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde Müftü Ramazan Dolu, Ukraynalı geline İslam dini hakkında bilgi verdi. Simonchuk, Kuran-Kerim okunması ve dua edilmesi ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftü Dolu, Gonca adını alan Ukraynalı geline ihtida belgesi ile Kuran-ı Kerim hediye ederek tebrik etti.

Ukraynalı Alona aşkı için Müslüman oldu

Gonca adını alan Alona Simonchuk, "Aşkım için Müslüman olmayı seçtim. Müslüman olmaktan çok mutluyum, Türkiye'de de olmaktan dolayı çok mutluyum çok teşekkür ediyorum." dedi.

Emre Can ise, resmi nikah kıydığı Gonca ile ilerleyen günlerde yapılacak düğünle evleneceklerini söyledi.Ukraynalı Alona aşkı için Müslüman oldu



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