Ukraynalı mankenden tecavüz ve darp iddiası

Ukrayna uyruklu Olena P.(22), Asayiş Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde modellik yapmak için 6 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve ikamet izni aldığını anlattı. İfadesinde mankenlik ajansı sahibi A.Ç. ile tanıştığını aralarında duygusal ilişki başladığını söyleyen Olena P. birlikte yaşamaya başladılarını anlattı. Olena P.'nin ifadesine şöyle devam etti:

"BENİ BIÇAKLA TEHDİT ETTİ"

"3 gün önce ayrılmaya karar verdik. A.Ç. bunu kabul ederek 'Sen memleketine gidene kadar bu evde kal ben ayrılırım' dedi. Evden ayrıldı. Arkadaşım N. ile AVM'de oturuyorduk. Telefon geldi arayan A.Ç. 'Eve gel görüşelim' dedi. Ben de 14 Aralık 2017 gecesi saat 00.00'da eve gittim. Evde beni karşıladı Bir saat konuştuk. Aramızda bir kavga yaşanmamasına rağmen birden bire kalkıp bir defa yüzüme yumruk attı. Kendisi alkollüydü. Bana vurduktan sonra aynı ajansta çalışan O.İ.'nin kendisine benim onu aldattığımı söylediğini söyledi. Suratıma yumruk daha attı. Burnumdan kan gelmeye başladı. Bunun için banyoya gidecektim. Beni engelledi. Biraz zaman geçince tekrardan darp etmeye başladı. Bu yaşadıklarımız mutfaktan çıkıp tabanca ile geri geldi. Mutfak çekmecesinden de ekmek bıçağını aldı ve bana 'Söylediklerimi yapmazsan seni öldürürüm, benden korkuyor musun?' dedi. Ben de 'Hayır' diyince bıçağı boynuma dayadı. Yine 'Korkuyor musun?' diye sordu. Ben de bir daha 'Hayır' demem üzerine tekrar beni darp etti. Kendi hayatını seviyorsan isteklerimi yapacaksın' diyerek tehdit etti"

"DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM, UZLAŞMAK İSTEMİYORUM"

A.Ç.'nin kendisiyle zorla birlikte olduğunu ve o anları da cep telefonuyla görüntülediğini öne süren Olena P., A.Ç.'nin yaşananları birisine anlatırsa videoyu ailesine gönderip sosyal medyada paylaşmakla tehdit ettiği iddia etti.

Olena P.'nin ifadesinde "Bana ait bir adet tablet, 2 adet telefonumu, pasaportumu, Ukrayna kimliğimi, Türkiye'de oturma iznimi ve evimin anahtarını aldı. Çıkarken de kapıyı üzerime kitledi. 'Saat 10.00'a kadar benimle devam edecek misin, etmeyecek misin? Karar ver' şeklinde konuşmalar da bulundu. Ayrıca O.İ.'ye beni darp ettiğine dair fotoğrafları gönderip 'Bak intikamımı aldım' şeklinde konuşmalarda bulundu. Kendisi beni eve kitleyip çıktıktan sonra evde yedek anahtar olduğunu hatırladım. Onunla kapıyı açarak sabah saat 04.00 gibi arkadaşım Y.'ye sığındım. Beni darp etmesi, silah ve bıçak zoru ile tecavüzde bulunması, görüntüleri alması, sonrasında tehdit, şantaj etmesi, pasaportumu, oturma iznimi, kimliğimi, telefonlarımı ve tabletimi alması, giderken de eve kitlemesi nedeniyle A.Ç.'den davacı ve şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Sığınma evi talep etmiyorum, ancak tedbir kararı çıkartılması talebim vardır" dediği öğrenildi.

HASTANEDEN RAPOR ALDI

İfade alma işleminin ardından Olena P.'nin avukatıyla birlikte olayın yaşandığı eve giden polis, evde inceleme yaparak, delil topladı.

Ayrıca Olena P. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu ve cinsel saldırıya uğradığına ilişkin ön rapor aldı. Şikayetin ardından gözaltına alınan A.Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. A.Ç.'nin telefonuna da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





