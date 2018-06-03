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Ukraynalı turist sayısı yüzde 17 arttı

2017'nin ardından Türkiye’yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısı ilk dört ayda yüzde 17 artış gösterdi.

DHA | 03.06.2018 - 09:35..
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Türkiye Cumhuriyeti Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ocak-Nisan 2018 döneminde Türkiye’yi ziyaret eden Ukraynalı turistlerin sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17.08 artarak 186 bin 89 kişiye yükseldi.

1,5 MİLYON KİŞİYE YÜKSEKMESİ BEKLENİYOR

Yaz turizm sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen Nisan ayında Türkiye’ye giden Ukraynalı turist sayısı yüzde 20.5 artışla 76 bin 849 kişiye ulaştı.
Kiev Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, 2018 yılının tamamında Ukraynalı turist sayısının 2017’ye göre yüzde 15 artarak 1.5 milyon kişiye yükseleceğinin beklendiğini söyledi.

Ukraynalı turist sayısı yüzde 17 arttı

TURİST SAYISI İSTANBUL'DA 109 BİNE ULAŞTI

Ocak-Nisan 2018 döneminde Türkiye’deki tüm turistik mekanlara Ukraynalı turist akışında artış oldu. Bu dönemde İstanbul’a giden Ukraynalı turistlerin sayısı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 15.1 artarak 109 bin 918’e ulaştı.
Antalya Havaaalanı ise, 2018 yılının ilk beş ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı. Bu dönemde Antalya’yı ziyaret eden Ukraynalı turistlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 155 bin 722 kişi olarak hesaplandı.

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