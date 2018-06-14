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Ukraynalılar korosu, Türkçe ilahiler söyledi

Antalya'da yaşayan Ukraynalıların oluşturduğu Bereginya Korosu, Konyaaltı'nda düzenlenen iftarda ilahiler söyledi.

DHA | 14.06.2018 - 09:34..
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Antalya'da Ukrayna Kültür Sanat Derneği'ne bağlı, çoğu Ukraynalı kadınlardan oluşan Bereginya Korosu'nun konserleri devam ediyor. Son olarak Ankara'da sahne alan koro, bu kez Antalya İl Müftülüğü'nün Konyaaltı ilçesinde düzenlediği iftar programında ilahi seslendirdi.

İl Müftülüğü'nün kentteki yerleşik yabancılara Hurma Mahallesi'ndeki Cemile Yusuf Delialioğlu Camisi'nde verdiği iftar programına, Vali Münir Karaloğlu, Müftü Osman Artan ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Ukraynalılar korosu, Türkçe ilahiler söyledi

BEĞENİYLE İZLENDİ

Ukrayna Kültür Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan'ın şefliğini üstlendiği Bereginya Korosu, iftar programında Sordum Sarı Çiçeğe, Demedim mi, Şol Cennetin Irmakları adlı ilahiler ile Çanakkale Türküsü'nü söyledi. Koronun okuduğu ilahiler ve türkü, beğeniyle dinlendi.

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