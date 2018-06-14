Ukraynalılar korosu, Türkçe ilahiler söyledi

Cam kemik olduğu için tekerlekli sandalye ile gezen engelli genç kadının cep telefonunu çalan zanlı, 200 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı.

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Havaalanına en kolay nasıl giderim

İstanbul’un trafik çilesinde hem geç kalmayıp, hem de hesaplı ve doğru yolu tercih ederek uçağını kaçırmak istemeyenler, bu rehber sizin için.