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Ukrayna'nın 40 günlük elektriği kaldı

Ukrayna’da elektrik santrallerinin 40 günlük ihtiyacını karşılayacak kadar kömür kalması, ülkede olası bir enerji krizinin habercisi.

14.02.2017 - 20:42
  1. Haberler
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Ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donbas’tan bir süredir elektrik enerjisi üretiminde kullanılan antrasit kömür alınamıyor.

DEMİRYOLLARININ KESİLMESİ ETKİLİ OLDU

Bazı Ukraynalı grupların geçen ay sonu, ayrılıkçıların ekonomisine darbe vurma gerekçesiyle demiryollarını keserek kömür taşıyan trenlerin geçişine engel olması Ukrayna’da elektrik santrallerinde kömür ihtiyacının doğmasına neden oldu.

Elektrik santrallerinde üretim kritik noktada Ukrayna basınında yer alan haberlere göre ülkede elektrik santrallerinde üretim durumunun kritik noktaya geldiği belirtildi.

40 GÜNLÜK ELEKTRİK

Ukrayna Devlet Enerji Firması Ukrenergo yetkilisi Vsevolod Kovalçuk, elektrik santrallerinde 842 bin ton antrasit kömür kaldığını ve bu miktarın 40 gün yeteceğini açıkladı.

BAŞBAKAN KONU HAKKINDA KONUŞTU

Başbakan Vladimir Groysman, Ukrayna’nın 24 milyon tonluk kömür ihtiyacının 9 milyon tonunun elektrik santrallerinde kullanılan A grubu kömür tipi olduğunu hatırlatarak, bu kömürün de sadece ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan bölgeden temin edilebildiğine dikkat çekti.

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