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Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

1800’lü yıllardan günümüze değişen tek şeyin takvimler olduğu kültür şehri Lviv’den selamlar…

Özel Haber | 13.02.2018 - 16:03..
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Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Selen KALDIRIM / [email protected]

Kış geldi, havalar soğudu diye tatil planlarını ertelemeyin. Paranızın altın değerinde olduğu, vizesiz, tarih kokan bir şehre gidiyoruz.

Tonlarca evrak topladığınız, vize/pasaport derdiyle uğraşıp yorulduğunuz tüm ülkeleri unutun. Kimliğinizi alın, ufak bir çanta hazırlayın ve yola koyulun. Mütevazı bir havaalanına sahip olan şehre indiğinizde içinizi titretecek bir soğuğa hazır olun.

KARLARIN ARASINDA YOLCULUK

Bembeyaz karların arasında kolayca bulacağınız 9 numaralı sarı otobüse binerek şehir merkezine ulaşın.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Taksi tercih etmek isteyenler için şehir merkezi 250 Grivna, yani yaklaşık 30-35 TL civarı. Yolculuğunuzun ardından yaklaşık yarım saat sonra şehir merkezine varacaksınız. Başlıyoruz.

İNGİLİZCE BİLMİYORLAR

Bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri, şehirde İngilizce bilen kişi sayısının yok denecek kadar az olduğu. Şehirde otelcilikten ziyade apart ve hostel konaklamaları tercih ediliyor.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Kiraladığınız apartın ev sahibiyle haberleşmek için iletişim numarasını mutlaka yanınızdan ayırmayın. Aksi halde benim yaşadığım duruma düşerek, -5 derecede 2 saat boyunca kapı duvar beklersiniz.

Ülke, turist olanakları açısından kıtlık çekiyor diyebiliriz. Avrupa seyahatlerinden alışık olduğumuz düzeni burada görmek zor.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Kendi dilleri ile yazılan yönlendirme tabelaları, kafelerdeki menüler ve kurumsal olmayan kiralık apartları da işinizi oldukça güçleştiriyor. Yani önünden geçeceğiniz otelin sizin oteliniz olduğunu anlamanız için Ukraynaca bilmeniz şart. Neyse ki Google Translate var.

RYNOK MEYDANI

Lviv yüzölçümü açısından oldukça küçük bir şehir. 2 gece 3 günde şehrin altını üstüne getirebilirsiniz. Kentin en ünlü mekanları Rynok adındaki merkezde bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan şehirde görmek istediğiniz her yere buradan yürüyerek gitmeniz mümkün.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

1800’lü yıllardan günümüze mimarisini bozmadan yaşatabilmeyi başarmış bu kentte dikkatinizi çekecek ilk şey, dökülmeye yüz tutmuş yapılar olacak. Dış mimarisi harap olmuş bir görüntü oluştursa da, evlerin içi için aynı şey söz konusu değil.

2. DÜNYA SAVAŞINDAN İZLER

Ülkenin Sovyetlerden kalma komünizm havası girdiğiniz her mekanda karşınıza çıkacak. Tahta yapılardan oluşan yer altı sığınaklarında yemek yiyebilir, konsept kafelerde ilginizi çekecek aktivitelerle karşılaşabilirsiniz.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Örneğin; Slava Ukraine (Yaşasın Ukrayna) koduyla girebileceğiniz Kryjivka adlı mekanda Putin’e atış yapmak, seksi giyimli garsonlar ve türlü mazoşist şovların  cirit attığı Mazoh kafede mazoşist gösteriler izlemek, kentte yapabileceğiniz aktivitelerden sadece birkaçı.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

SHEVCHENKA AVENUE BULVARI

Adını söylemekte dahi zorlandığınız şehrin en lüks caddesi olan Avenue Bulvarı, insanların üstündeki kürklerin kalite değişiminden kendini belli ediyor. Yol boyunca yerli ve yabancı markaların alışveriş dükkanları eşlik ediyor.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Burada bulunan restoran ve kafeler rezervasyon sistemiyle çalışırken, müşteri kapasitesi de burjuva sınıfından oluşmakta. Son trend bir kürkünüz ve garip şapkalarınız yoksa, girmekte tereddüt edebilirsiniz.

MUSEUM OF FOLK ARCHITECTURE

Lviv’in en bilinen müzelerinden biri burası. Alışık olduğunuz sergi kültüründen farklı olarak, altmış hektarlık bir alana kurulu açık hava müzesi olma özelliği taşıyor. Burada Ukrayna’nın eski tarihinden sanat eserleri ve yapılar  mevcut. Hava durumuna, gitmeden bir göz mü atsanız?

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

BELEDİYE BİNASI - KULE

Rynok Meydanı’nın tam merkezinde bulunan Belediye Binası’nın tepesinde, şehri arkanıza alarak bol bol selfie çekebileceğiniz bir kule var. 65 metre uzunluğundaki kuleye tam 350 basamaklık bir merdivenle çıkıyorsunuz.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

OPERA BİNASI

Avrupa’nın en önemli opera binalarından biri olan yapıda, hemen hemen her gün tiyatro, bale, müzikal veya konser gibi etkinlikler oluyor. İnternet sitesinden veya Opera Binası'nın gişelerinden bilet temin edebilirsiniz. ‘Yok, ben bir bakıp çıkacağım’ diyorsanız; buyrun, hodri meydan.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Gezebileceğiniz diğer yapılar;

Boim Şapeli
Bernardine Kilisesi
St. Olha & Elizabeth Kilisesi
İtalyan Mahkeme Bahçesi
Lychakiv Mezarlığı

 

NE YİYECEĞİM?

‘İyi hoş güzel de, acıkınca ne yiyeceğim?’ dediğinizi duyar gibiyim.  Sıcak ülkelerin aksine Ukrayna mutfağı oldukça zengin. Üstelik bu lezzetler damak tadınıza çok da uzak değil. En azından Lviv kahvaltısında İtalyanların cips ve peynirden çok daha fazlası var.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Yine öğle ve akşam yemeklerinizde köşe pizzacıları, açık büfe restoranları veya Türk mutfağını tercih edebilirsiniz.

Bu restoranlardan en bilinenleri Kumper ve Mons Pius. Steak eti ucuz fiyatlara yemek her yerde mümkün olmaz. Hazır bulmuşken aylık protein ihtiyacınızı aradan çıkartın.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

 

ÇİKOLATA FABRİKASI

Çikolata havuzlarının içinde boğulacağınız çikolata fabrikası Lviv Handmade Chocolate’a uğramadan dönmeyin. Lattenizin yanına söyleyeceğiniz birbirinden lezzetli tatlılar ile Serotonin’in (mutluluk hormonu) sınırlarını zorlayın.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Lviv’in keskin soğuğuna aldırış etmeden Drunk Cherry dükkanının kapısında dikilen, birbirinden farklı meyvelerle harmanlanmış likörleri tadan topluluklar göreceksiniz. Hava şartlarından olsa gerek, yemeden içmeden durulmuyor bu şehirde.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

NE GİYECEĞİM?

Lviv soğuğu, alışık olduğunuz kış mevsimlerine benzemez. Eksi derecelerin hakim olduğu şehrin düzeni tamamen yalıtım üzerine kurulu. Soğuğun geçirgenliğini kırmak için yapılan çift kapılı evlerin yanında, kürk modasının son trendlerine rastlamak  şaşırtıcı değil.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Ülkenin batısı normal yaşantısına devam ederken, doğusunda savaş sürmekte.  Rus yanlısı ayrılıkçıların çıkardığı çatışmalar nedeniyle ülkenin her  sokağında nöbet tutan askerleri görebilirsiniz.

Zengin ve fakirin net bir şekilde ayrıldığı şehirde yaşam sizler için ne kadar ucuzsa, bir Ukraynalı için o kadar zor. Öyle ki; bu ülkede asgari ücret sadece 130 dolar. Kürklerin bile 38 Ukrayna Grivnası olduğu yerde bu fiyat durumu özetliyor olsa gerek.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

PAZARLIK EDİN

Ülkedeki dengesiz dağılım Ukrayna ticaretinde gelişmiş bir pazarlık sistemini de beraberinde getirmiş. Sadece pazarlarda değil, mağaza içlerinde de fiyatta anlaşma sağlayabiliyorsunuz.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Taksilerde taksimetre olmadığından, gideceğiniz yere belirlenen ücrete dikkat edin. Avrupa’ya yayılmış hırsız çeteleri, bu bölgede de namını duyurmuş. Dikkatli olmanızda fayda var.

LVIV’DE KADININ GÜCÜ

İnternet sitelerinde gezen şehrin %85’inin kadınlardan oluştuğu haberleri yalan değil. Üzücü olan şey yaş ortalamasının ağırlıklı olarak 40 ve üstünden oluştuğu. Girdiğiniz kafelerde, manavlarda, sokak temizleyenlerden tramvay şoförlerine kadar, kadının gücünü her yerde görebilmeniz mümkün.

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

Ukrayna’nın bu kültürel kentini oldukça cüzi fiyatlara gezmek için vakit kaybetmeyin. Kürkünüzü giyin ve şehrin keyfini çıkarın.

 

Ukrayna'nın el değmemiş şehri: Lviv

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