Denizli'den Kiev'e giden Denizlili Alper Patık ve arkadaşları, 1 Temmuz'da Ukrayna Tarih Müzesini gezdi.

Müzenin bahçesindeki ağaçlık alanda ayakta sohbet ederken kırılan büyük bir dal Patık'ın üzerine düştü.

Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar olan Patık'ı hastaneye kaldırdı.



Burada 5 ameliyat geçiren Patık, 14 Temmuz'da Ankara'dan kalkan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kırılan büyük bir ağaç dalının Patık'ın üzerine düşmesi, olayın ardından yaşananlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.