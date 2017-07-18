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Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

Denizli'den Ukrayna'nın başkenti Kiev'e turistik gezi için giden kişi, kırılan büyük bir ağaç dalının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

18.07.2017 - 00:04
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Denizli'den Kiev'e giden Denizlili Alper Patık ve arkadaşları, 1 Temmuz'da Ukrayna Tarih Müzesini gezdi.

Müzenin bahçesindeki ağaçlık alanda ayakta sohbet ederken kırılan büyük bir dal Patık'ın üzerine düştü.

Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri,  vücudunda kırıklar olan Patık'ı hastaneye kaldırdı.

Burada 5 ameliyat geçiren Patık, 14 Temmuz'da Ankara'dan kalkan Sağlık  Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek, özel bir hastanede tedavi  altına alındı.

Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

Bu arada, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kırılan büyük bir ağaç dalının Patık'ın üzerine düşmesi,  olayın ardından yaşananlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

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