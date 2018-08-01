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Ula Göleti’ne 30 bin yavru sazan bırakıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, GEKA destekli proje ile geçen yıl çevre düzenlemesi yapılarak günübirlik mesire alanı haline getirilen Ula Göleti’ne 30 bin yavru Sazan balığı bırakıldı.

İHA | 01.08.2018 - 00:13..
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Milyon 392 Bin TL, GEKA’nın 475 Bin TL destek sağladığı toplam 1 Milyon 868 Bin TL yatırım yapılan Gölet çevresine 50 piknik masası, 50 oturma bankı, 23 pergole, 2 iskele, 10 deniz bisikleti yapılmıştı. Gölete Antalya’dan özel poşetler içinde Orman Bakanlığı’nın katkıları ile 30 bin adet yavru Sazan getirilerek Gölete bırakıldı.

Ula Göleti’ne 30 bin yavru sazan bırakıldı

"AMAÇ, BALIK AVLAMA KEYFİNİ YAŞAMAK"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ula Göleti’nin sulama amaçlı yapılan bir gölet olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Daha önce de Gölete yavru balık atımı yapılmıştı. Geçen yıl yapılmadı. Bu yıl da Orman Bakanlığı’nın ilgili dairesi bize katkı yaparak Antalya’dan 30 bin yavru balık gönderdi. Balıkları özel araçlarla buraya getirdik. Balıklar özel plastik torbalarla oksijeni zenginleştirilmiş ortamda getirildi. Gölette balık avlanması amacıyla yaptığımız iskele var. Burada balık avlanıyor. Ama burada tek şartımız belli bir büyüklüğün altında olanlar tekrar göle bırakılmak durumunda. Belli bir sayının üstünde de balık avlanmasına müsaade etmiyoruz. Çünkü amaç burada bol miktarda baylık avlamak değil, balık avlama keyfini yaşamak” dedi.

Ula Göletine 30 bin yavru sazan balığı bırakıma CHP Muğla milletvekilleri ile Menteşe ve Ula Belediye Başkanı da katıldı.

Ula Göleti’ne 30 bin yavru sazan bırakıldı

Ula Göleti’ne 30 bin yavru sazan bırakıldı

Ula Göleti’ne 30 bin yavru sazan bırakıldı

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