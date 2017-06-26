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Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017'de 3 havalimanının daha projesine başlanacağını açıkladı.

26.06.2017 - 00:57
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

Arslan, güçlü, müreffeh ve söz sahibi bir ülkenin en etkin bileşenlerinden birisinin ulaşım olduğunu, bu alanın birçok sektör için de tetikleyici nitelik taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın liderliğinde ulaşım altyapısında Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarının gerçekleştirildiğine dikkati çeken Arslan, "Özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Uluslararası hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 5,6 büyürken, Türkiye'de bu oran yüzde 14'ü buldu." diye konuştu.

Son 14 yılda 26 olan aktif havaalanı sayısının iki katını da aşarak 55'e çıktığını anımsatan Arslan, mevcut havalimanlarının ise yenilendiğini kaydetti.

Arslan, yapılan çalışmalar neticesinde "havayolunun halkın yolu" haline getirildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin hiçbir şehrinde, hiçbir vatandaşımızın havayoluna ulaşamama gibi bir sıkıntısı olmasını istemiyoruz. Bu nedenle de tüm şehirlerimizi karayolları ve demiryollarının yanı sıra havayoluyla da birleştirmek için çalışıyoruz. Aktif havalimanı sayısını iki katın üstünde artırdık diye durmuyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Havalimanı bulunmayan diğer şehirlerimize de havalimanı yapılmasına yönelik çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda etüt ve proje çalışmaları tamamlanan 3 havalimanının yapımı ihalesine bu yıl içinde çıkılacak."

"3 HAVALİMANI PROJESİ 2017'DE HAZIR OLACAK"

Arslan, Karaman ve Yozgat havalimanlarının yapımı ihalesine temmuz-eylül aylarında çıkmayı planladıklarını, bölgesel nitelik taşıyacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın ihale sürecini de kasım-aralık aylarında başlatmayı planladıklarını bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

Bu havalimanlarına ilişkin ihale çalışmalarının sürdüğünü anlatan Arslan, "İnanıyorum ki inşa edeceğimiz 3 havalimanıyla bu dört şehrimizi daha havalandırarak, 2017'yi havalimanları yılı yapacağız." ifadesini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

Arslan, söz konusu 3 havalimanının yaklaşık 800 milyon lira bedelle yapılacağına dikkati çekerek, 2 milyon kapasiteli havalimanlarının üçünün de inşasını 2020 yılında tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

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