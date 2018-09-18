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Ulaştırma Bakanlığı: 3. Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 3. Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete başlayacağını açıkladı.

İHA | 18.09.2018 - 15:48..
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Son günlerde kamuoyunda İstanbul'da yapımı devam eden 3. Havalimanı'nın zamanında açılamayacağı iddialarına karşılık Bakanlıktan yanıt geldi.

"SÖZ VERDİĞİMİZ TARİHTE AÇILACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, 3. Havalimanındaki olaylarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan bu durum, sadece Türkiye’nin gözbebeği olan projemiz için değil, tüm Türkiye için üzüntü vermiştir. Bu proje Türkiye’nin gurur projesidir ve durdurmaya, engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim 2018 günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile hizmete açılacaktır" denildi.

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