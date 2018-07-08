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Ulaştırma Bakanlığı: 362 yolcu, 6 personel vardı

Bakanlık, Tekirdağ Çorlu'da devrilen trende 362 yolcu ve 6 personel olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 19:55..
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Ulaştırma Bakanlığı: 362 yolcu, 6 personel vardı

Edirne Uzunköprü-İstanbul Halkalı seferini yapan yolcu treni Tekirdağ Çorlu'da raydan çıkarak devrildi.

362 YOLCU, 6 PERSONEL VARDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 trenin Balabanlı-Çorlu arası Km 162’de seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagon raydan çıkarak devrilmiştir. Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir."

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