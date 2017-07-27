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Ulaştırma Bakanlığından yağmur açıklaması

İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

27.07.2017 - 20:10
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, İstanbul'daki fırtına sırasında Avrasya Tüp Tüneli'ne sığınan araçların Tüneli terk etmeleriyle trafiğin açıldığı ancak Asya-Avrupa yönünde tünel öncesi yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik akışının henüz sağlanamadığı belirtilerek, "Tünel içinde su birikmesi gibi bir durum söz konusu değildir." açıklamasında bulunuldu.

TRAFİK AKIŞI SAĞLANAMADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul genelinde hissedilen fırtına nedeniyle trafikte bulunan birçok aracın Avrasya Tüp Tüneli’ne sığınarak yola devam edemedikleri, bu durumun Avrasya Tüneli'nde yoğun trafik oluşturduğundan bir süre trafik akışı sağlanamadığı bildirildi.

"TÜNEL İÇİNDE SU BİRİKMEDİ"

Fırtına sonrasında araçların tüneli terk etmeleriyle birlikte trafiğin açıldığı kaydedilen açıklamada, "Ancak Asya-Avrupa yönünde tünel öncesi yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik akışı henüz sağlanamamaktadır. Tünel içinde su birikmesi gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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