Ülke genelinde emniyet kemeri denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamalara göre, 9 Haziran'da ülke genelinde 6 bin 124 polis ve 2 bin 546 jandarmanın katılımıyla emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, sürücülerin yakalanma riski duygusunu geliştirmek ve bu duyguyu içselleştirerek "Ortak Karayolu Güvenliği" bilincini yaygınlaştırmak hedeflendi.

POLİS 20 BİN SÜRÜCÜYE CEZA KESTİ

Polis ekiplerince 179 bin 774 araç ve sürücü kontrol edilirken, eksiklik ve trafik kuralı ihlali yapan 20 bin 440 araç ve sürücüye ceza kesildi.

JANDARMA 8 BİN ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULADI

Jandarma bölgesinde ise 135 bin 302 araç ve sürücü denetlenirken, bunlardan 8 bin 830'una cezai işlem uygulandı.

EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Emniyet kemeri kullanmanın, kazalarda ölüm ve ciddi yaralanma düzeyini yüzde 30-70 oranında azalttığı vurgulandı. Sürücüler aşırı hızlı araç kullanmamaları, önlerindeki araçları yakından takip etmemeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları, dönüş ve ışık kurallarına uymaları, seyahatleri süresince 2 saatte bir 10 dakika mola vermeleri yönünde uyarıldı.

RAMAZAN BAYRAMI BOYUNCA DENETİMLERE DEVAM EDİLECEK

Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerine aynı yoğunluk ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.