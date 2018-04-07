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Ülke ülke devasa şelaleler

Dünyanın dört bir yanında birbirinden güzel şelaleler var. Bizleri de en kelimesi ile başlayan her şey çektiğine göre, ülke ülke en devasa şelaleri tanımaya başlıyoruz...

Özel Haber | 07.04.2018 - 17:46..
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Aybüke SENGİR / [email protected]

Birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen, sıralama olarak bakıldığında dünyanın en devasa şelalesi Afrika’da Zambiya ve Zimbabve sınırları arasında bulunan Victoria Şelalesi. Victoria Şelalesi'ni diğerlerinden ayıran en büyük özellik tek bir su kütlesinin 100 metre üzerinden akıyor olması. Bir diğer özelliği de namına yakışır şekilde Unesco Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor olması.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞELALESİ: VICTORIA

Şelalenin altında yürüyebileceğiniz patikada, dinlenme ve seyir noktaları var. Sonuna kadar yürümek isterseniz su buharından ıslanmamak için yağmurluk giymenizde fayda var. Şemsiye burada asla işe yaramıyor, çünkü su buharı yukarıdan, aşağıdan dinlemiyor.

Ülke ülke devasa şelaleler

Şelalenin bir yakası Zambiya’ya diğer yakası Zimbabve’ye ait. Zambiya ve Zimbabve arasında uluslararası geçiş için bir köprü var. Pasaportunuzu memura bırakarak vize parası ödemeden köprü üstüne çıkabiliyorsunuz, artık ne taraftan izlemek istersiniz manzarayı orası size kalmış.

Ülke ülke devasa şelaleler

3 ÜLKEYİ BİRLEŞTİREN IGUAZU ŞELALELERİ

Iguasu, Brezilya’nın güneyinde bulunan, kendi halinde sessiz ve sakin bir şehir. İrili ufaklı 275 adet şelaleden oluşan Iguazu Şelaleleri’nde en ürkütücü olanı U şeklini andıran Şeytan Boğazı’dır. Genelde şelalelerin yüksekliği 60 metreye yaklaşırken Şeytan Boğazı, 82 metre yükseklik ve 150 metre genişliğe sahip.

Ülke ülke devasa şelaleler

Bölgenin çok önemli özelliği; Brezilya, Arjantin ve Paraguay’ın bu şelaleler ile birbirinden ayrılıyor olması. Yani burası 3 ülkenin aynı zamanda bir sınır noktası. Çok net bir manzara görmek istiyorsanız kesinlikle Brezilya yakasında kalın.

Ülke ülke devasa şelaleler

EN TURİST ÇEKEN: NIAGARA ŞELALESİ

ABD ve Kanada sınırında yer alan Niagara, dünyanın en büyük şelalesi olmasa da dünyanın en çok bilinen şelalesi olduğu kesin. Her sene 14 milyon turistİ çeken şelale, 3 büyük şelaleden oluşuyor ve bot turlarıyla epey ün yaptı. Horseshoe (Atnalı Şelalesi) bunların en büyükleri. American Falls ve Bridal Veils Fall diğer iki küçük şelaleyi oluşturuyor.

Ülke ülke devasa şelaleler

Ülke ülke devasa şelaleler

EN YÜKSEK ŞELALE: ANGEL

Venezuela'da bulunan Angel Şelalesi doğal güzelliğinin yanı sıra dünyanın en yükseği olma özelliğini de taşıyor.  Angel Şelalesi, Jimmie Angel adında bir havacı tarafından rastlantı sonucu bulunuyor ve onun ismi veriliyor. Tam 979 metre. Daha iyi anlamanız için bir örnek verecek olursam; Boğaziçi Köprüsü’nün yüksekliği 64 metre. Bunun tam 15 katı yükseklikten büyükçe bir nehir nerdeyse kesintisiz bir şekilde yere akıyor.

Ülke ülke devasa şelaleler

Ülke ülke devasa şelaleler

EN GÜÇLÜ ŞELALE: KAIETEUR

Guyana yağmur ormanlarının merkezinde yeralan, Potaro Nehri üzerinde bulunan Kaieteur şelalesi, dünya üzerindeki en güçlü şelale olmasıyla ünlü. 226 metrelik serbest düşüşü ile Niagara’dan 5 kat, Victoria’dan da tam 2 kat daha yüksek.

Ülke ülke devasa şelaleler

 

Ülke ülke devasa şelaleler

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