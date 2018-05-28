Ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınıra akın etti

Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt oluyor.

Suriyeliler daha sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Geceden itibaren gönderme merkezinin bulunduğu bölgedeki dev çadırlarda sıraya giren Suriyeliler yoğunluğa neden oluyor.

Sabah 08.00’den itibaren Suriyelilerin geniş güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde ülkelerine gitmelerine izin veriliyor.

ÇOCUKLARA AŞI YAPILIYOR

Polis tarafından 7 ayrı noktadan geçirilen Suriyelilerin, Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Daha sonra Sağlık Müdürlüğü görevlileri aşı kartı olmayan 15 yaş altı çocuklara aşı yapıyor. Suriyeliler pasaport polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra tahsis edilen otobüsler ile Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine geçiyor.

Suriyelilerin büyük bölümünün Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatı ile terörden temizlenen bölgelere gittiği öğrenildi.

3 SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPIYORLAR

Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı ile Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, randevu sistemine kayıt yaparken belirttikleri sınır kapısından geçiş yapabiliyor.

74 BİN BAŞVURU

Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerin sayısı 15 bine ulaşırken, gitmek için başvuran Suriyelilerin sayısı 74 bin olarak açıklandı. Suriyeliler 26 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye dönüş yapabilecek.