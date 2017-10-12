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Ülker'le Deniz Feneri'nden yardım ortaklığı

Ülker Grubu, Deniz Feneri'yle bir iş birliğine imza atarak yoksul aileler için yeni bir yardım çalışması başlattı.

12.10.2017 - 21:22
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Deniz Feneri, Ülker'in desteğiyle yardım ağını genişletti.

60 ŞEHİRDE 50 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI

İki kuruluşun yaptığı işbirliğiyle Türkiye'nin 60 şehrinde 50 bin aileye gıda dığıtımı yapılıyor.

Ülker'le Deniz Feneri'nden yardım ortaklığı VİDEO

MURAT ÜLKER YETİMLERİ SEVİNDİRDİ

Ayrıca geçtiğimiz bayramda Ülker'in bağlı olduğu Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yetim çocuklara bisiklet hediye etti.

HEDEF YARDIMI SÜREKLİ HALE GETİRMEK

Geliştirilen projeyle hedeflenen ise; eli iş tutan insanın olmadığı aileler için yardımları sürekli hale getirerek ekonomik destek sağlamak.

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