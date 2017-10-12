Deniz Feneri, Ülker'in desteğiyle yardım ağını genişletti.
60 ŞEHİRDE 50 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI
İki kuruluşun yaptığı işbirliğiyle Türkiye'nin 60 şehrinde 50 bin aileye gıda dığıtımı yapılıyor.
Ülker'le Deniz Feneri'nden yardım ortaklığı VİDEO
MURAT ÜLKER YETİMLERİ SEVİNDİRDİ
Ayrıca geçtiğimiz bayramda Ülker'in bağlı olduğu Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yetim çocuklara bisiklet hediye etti.
HEDEF YARDIMI SÜREKLİ HALE GETİRMEK
Geliştirilen projeyle hedeflenen ise; eli iş tutan insanın olmadığı aileler için yardımları sürekli hale getirerek ekonomik destek sağlamak.