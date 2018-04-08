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Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

Birleşik Krallık'ta aksak ve tıkanık olan sağlık hizmeti, İngilizleri çareyi yurt dışında aramaya itiyor. Ülkesinde randevu bile alamayan İngilizler Türkiye'yi tercih ediyor.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 09:09..
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Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

Birleşik Krallık'ta halka ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor. Ancak yeterince doktor ve teçhizat olmayışı hastaların hizmete ulaşmasını zorlaştırıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Kuzey İrlanda'da yaşayan 14 yaşındaki çocuk için verilen ameliyat tarihi 1 yıl sonrası olunca, ailesi çareyi Türkiye'de bulmuşlar.

ÇARE TÜRKİYE

Omurgasında bulunan bir sıkıntı nedeniyle nefes almakta sorun yaşayan Megan, ameliyatın ertesinde ilk adımlarını da bir Türk hemşirenin desteğiyle atmış...

Geçen yıl gerçekleşen ameliyatın ardından ilk adımlarının videosunu izlediğinde çok acı çektiğini ve ayağa kalktığında hemen geri dönmek istediğini anlatan Megan için en iyi alternatif Türkiye'ydi.

Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

Ciddi bir ameliyat ve yüksek maaliyete (30 bin pound yaklaşık 171 bin TL) karşın bağış kampanyası ile Türkiye'ye gelerek ameliyat olmak onlar için ciddi bir karar.

İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen ameliyatla omuriliğine 4 metal çivi yerleştirilen MEgan artık çok mutlu olduğunu ve rahatladığını söylüyor.

Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

"YETERLİ PARA VE PERSONEL YOK"

Megan'ın Annesi Karen Fleming, benzer tedaviler için bekleyen onlarca çocuğun olduğunu belirterek, "Sistem karman çorman olmuş durumda. Bu ne cerrahların ne de hemşirelerin suçu. Ama durum çok fena. Her gün acı çeken çocuklar görüyorum ve onlar için elimden bir şey gelmiyor. Birçok aile tedavi için ya başkalarından para istemek ya da evlerine ipotek koydurmak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

14 BİN KİŞİ 1 YIL SONRASI İÇİN AMELİYAT BEKLİYOR

İngiltere'de 1 yıl ve ilerisi için ameliyat randevusu alan kişilerin sayısı 14 binin üzerinde. Bunların 3 bininin ise 2 yıldan uzun bir süre beklemesi gerkeiyor.

"PARAMIZ VE PERSONELİMİZ YOK"

Kuzey İrlanda'da durum çok farklı değil. Kuzey İrlanda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurulu yaptığı açıklamada, "Sistem büyük bir baskı altında ve birçok hastanın karşı karşıya olduğu bekleme süreleri kabul edilemez düzeylerde. Mevcut hizmet modelini sürdürmeye yetecek düzeyde para ve personel bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

"KORİDORLARDA ÖLÜYORLAR"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda İngiltere Başbakanı Theresa May'e ithafen yazılan mektuptan insanların hastane koridorlarında beklerken can verdiği öğrenilmişti.

ACİL ŞİFALAR

Elbette Türkiye de bu manzaralardan geçti. Şimdi geriye dönüp baktığımızda çok uzak bir tarih gibi görünse de hepi topu 10-15 yıl kadar gerimizde yaşadık bunları. Dileriz İngiltere de sağlıkta refaha kavuşur.

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