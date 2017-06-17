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Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 15 bini aştı

Suriyeli sığınmacıların Ramazan Bayramı nedeniyle Kilis'ten ülkelerine geçişleri devam ediyor.

17.06.2017 - 12:26
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Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 15 bini aştı

Bayram için ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürüyor.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 15 bini aştı

600 METRELİK KUYRUK OLUŞTU

Sınır kapısında oluşturulan güvenlik barikatı nedeniyle izdiham olmadı. Ancak, bölgeye gelenler 600 metrelik uzun kuyruk oluşturdu.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 15 bini aştı

DÖNENLERİN SAYISI 15 BİNİ AŞTI

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelere giden Suriyeli sayısının 15 bini aştığı belirtildi.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 15 bini aştı

5 günden bu yana sınırdaki güvenlik noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, bir süredir uzak kaldığı ülkelerine geçiyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ VE HALI GÖTÜREN DE VAR

Bazı Suriyeliler'in, kişisel eşyalarının yanı sıra yanlarında halı ve çamaşır makinesi de götürdüğü görüldü.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 15 bini aştı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 15 bini aştı

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