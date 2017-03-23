Ülkeye girmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Güvenlik güçleri, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri kadın, 4 teröristi yakaladı.

HABUR ÇAYI'NIN ORADA YAKALANDILAR

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı unsurları, hududun Irak tarafından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 teröristi tespit etti. Güvenlik güçleri biri kadın 4 teröristi Habur Çayı civarında yakaladı.

3 EYP ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin üzerinde yapılan aramada, tıraş köpüğü, şampuan kutusu gibi kapların içine tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı düzeneği talimatı ile arazideki aramalarda 30 kilogram alüminyum tozu, elektrikli fünye ele geçirildi.

Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor.