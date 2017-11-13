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Ülkeye kaçak sokulan yavru köpekler ihaleyle satılacak

Edirne'de bir otomobilin bagajında bulunan 5 yavru köpek, karantina süresinin dolmasının ardından, ihaleyle satışa sunulacak.

13.11.2017 - 10:52
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta bir otomobilin bagajında bulunan ve yurda kaçak olarak getirildiği belirlenen 3'ü Çin aslanı, biri Shar Pei ve diğeri Pug cinsi 5 yavru köpeğin bakımı, veteriner kontrolünde yapılıyor.

Ülkeye kaçak sokulan yavru köpekler ihaleyle satılacak

Karantina sürelerinin dolmasının ardından yavru köpekler, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından ihaleye çıkarılarak satılacak.

Ülkeye kaçak sokulan yavru köpekler ihaleyle satılacak

Avrupa ülkelerinden zaman zaman Türkiye'ye kaçak yollarla evcil hayvan getirme girişimleri gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde sınırda engelleniyor.

Ülkeye kaçak sokulan yavru köpekler ihaleyle satılacak

Türkiye'de evcil hayvan satan dükkanlarda yüksek fiyatlarda el değiştirdiği için sık sık bu yola başvuran hayvan tacirleri, kedi ve köpek yavrularını ilaçla uyutarak zulalarda, gümrükten geçirmeye çalışıyor. Bu durum ise birçok hayvanın yolda telef olmasına yol açıyor.

Ülkeye kaçak sokulan yavru köpekler ihaleyle satılacak

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