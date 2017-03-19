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Ülkü Ocakları referandumda 'evet' diyeceklerini açıkladı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, 16 Nisan referandumunda Bakçeli'nin arkasında olacaklarını ve 'evet' diyeceklerini açıkladı.

19.03.2017 - 19:35
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ülkü ocakları

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'nın Fatih'te bir otelde düzenlediği programda konuşan Olcay Kılavuz, Anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' diyeceklerini açıkladı.

"GENEL BAŞKANIMIZIN ALDIĞI KARARIN ARKASINDAYIZ"

Referandumda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aldığı karara uyacaklarını belirten Kılavuz, "Biz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi 15 Temmuz darbe gecesi sonrasında almış olduğu karar, kendisinin öngörüsü, ülkemizin, milletimizin, devletimizin yarınları, bölünmez bütünlüğü adına almış olduğu kararın arkasındayız. Lider -evet- dedikten sonra bizim de o kararı sonuna kadar savunarak arkasında dik bir şekilde durmamız gerekir. Biz tatsızlığı, gerilimi, huzursuzluğu istemiyoruz. Ama davamız adına her kim olursa olsun ülkemiz adına iş başa düştüğünde arkamıza bakmayız. Bu millet dardaysa, memleketimizin bize ihtiyacı varsa biz elimize silahımızı alırız, gerekirse de savaşırız" dedi.

Ülkü Ocakları referandumda 'evet' diyeceklerini açıkladı

SİNAN OĞAN'A TEPKİ

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine tepki gösteren Olcay Kılavuz, "Bir milletvekilinin ötesine geçemeyen, bir gerekçeyle milletvekili olmuş, bir şovmen kalkıyor, milliyetçi ülkücü hareket adına, genel başkanlık, liderlik tantanaları yapmaya çalışıyor. Sana bu davada herkes gitse, acaba sana yer kalır mı? Sen kimsin, edepsiz. Geçmişinde göster bakalım bu davan için ne yaptın. Haddini aşma. Sen kimsin de kalkarsın -bir can veririz, gerekirse bir can alırız- gibi namussuzluğa düşüyorsun" diye konuştu.

Ülkü Ocakları referandumda 'evet' diyeceklerini açıkladı

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