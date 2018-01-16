Ülkü Ocakları'ndan Sözcü gazetesine siyah çelenk

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, saat 22.30'da, Sözcü Gazetesi'nin Küçükçekmece Halkalı'daki binasın önünde toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle gazetenin yazarlarından Necati Doğru'yu protesto eden grup, slogan atarak gazete binası önüne siyah çelenk bıraktı.
POLİSTEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bu sırada, çevik kuvvet polisleri gazete binasının bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Eylem sırasında, TOMA ve zırhlı araçlar hazır bekletildi.
İL BAŞKANINDAN BASIN AÇIKLAMASI
Grup adına, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından grup, sloganlar atarak gazete binası önünden ayrıldı.