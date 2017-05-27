MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkücü şehitleri anma günü programına katıldı.

Burada kameralar karşısına geçen MHP Lideri, gündemi değerlendirdi.

"NE PKK, NE FETÖ TÜRKİYE'Yİ DİZE GETİREMEZ"

Terör örgütlerine karşı sert mesajlar veren Bahçeli, "Ne PKK ne FETÖ ne de başka bir odak Türkiye'yi dize getiremeyecektir. Biriz, beraberiz. Biz Türk milletiyiz." diye konuştu.

Ülkücü şehitliğine bozkurt heykeli yapıldı VİDEO

ŞEHİTLİĞE BOZKURT HEYKELİ

MHP Lideri'nin alana gelişiyle şehitliğe yapılan dev bozkurt heykelinin de açılışı yapıldı.