taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.023
USD
5,0469
EURO
5,8646
ALTIN
197,06
PETR
71,9300

Ultra Ortodoks Yahudilerinden askerlik karşıtı eylem

İsrail'in askerlik karşıtı ultra ordaoks yahudileri Kudüs'te askere gitmeme eylemi yaptı. İsrail polisleri göstericilerin üzerlerine tayizli su sıktı, atlarla saldırdı.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 15:13..
  1. Haberler
  2. Dünya
Ultra Ortodoks Yahudilerinden askerlik karşıtı eylem

Zorunlu askerlik yasası konusu İsrail'in canını sıkmaya devam ediyor. Kudüs'te toplanan Ulta Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi. Askerlik yapmayı reddeden göstericiler, eylem gerçekleştirdi.

Ultra Ortodoks Yahudilerinden askerlik karşıtı eylem

TAZYİKLİ SU İLE KARŞILIK

Giydikleri siyah kıyafetleri ve uzun favorili saçlarıyla dikkatleri çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler üç yıl olan zorunlu askerliği reddettikleri gösterilerde polislerle karşılaştı. Polislerin dağılın uyarısını dinlemeyen Haredilere İsrail polisleri müdahale etti.Ultra Ortodoks Yahudilerinden askerlik karşıtı eylem

Batı Kudüs'te gerçekleştirilen ve trafiğin de kapanmasına neden olan eylemlerde polisler göstericilerin üzerlerine tazyikli su sıktı, eylemcileri dağıtmaya çalıştı.

Ultra Ortodoks Yahudilerinden askerlik karşıtı eylem

AT İLE SALDIRDILAR

Tazyikli sulu müdahalenin ardından polisler bu sefer de göstericilerin üzerlerine atlarını sürdü. Yere düşen Haredilerin üzerinden atlarla geçen polisler Ultra Ortodoksları yerlerde sürükledi.

Ultra Ortodoks Yahudilerinden askerlik karşıtı eylem

Polisler çıkan olaylarda çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Ultra Ortodoks Yahudilerinden askerlik karşıtı eylem

ASKERLİĞİ REDDEDİYORLAR

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor. Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, 'dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri' gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

Ultra Ortodoks Yahudilerinden askerlik karşıtı eylem

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

279
Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

413
ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

342
Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

56
4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

121
Gürsel Erol'un ABD'nin yaptırım kararına karşı tavrı net

Gürsel Erol'un ABD'nin yaptırım kararına karşı tavrı net

99
Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM