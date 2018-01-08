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Ultraviyole Işın nedir

Çıplak gözle görülemeyen, farklı dalga boylarındaki morötesi güneş ışınlarına Ultraviyole (UV) ışını nedir

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Gözlerimizdeki mercekler, belli başlı ışınları geçirdiği gibi, bazı ışınları da geçirmemesi gerekmektedir. Bu ışınlar göz için zararlı olduğu gibi, gözle görülemeyen radyoaktif temelli bileşenlerdir. Bu ışınların ortak ismine Ultraviyole ışın denir.

ULTRAVİYOLE IŞINLARIN ZARARLARI

Kornea dokusu güneş ışınlarına karşı doğal bir bariyer olma niteliği taşımaktadır. Bu ince doku, gözlerimizi dış etkilerden korur ve UV ışınlarının küçük bir bölümünü emerek absorbe eder. Göz merceği ise göz küresinde bulunur ve retinayı korur.

Bu durum, güneş ışığına korunmadan ve sürekli maruz kaldığımızda gözler için daha da zorlu olur. Bu da güneş ışınlarının gözlerinize zararlı olduğunu göstermektedir. Dokuların bozulmasına yol açan ve yaşlanmalarını hızlandıran UV ışınları göz korneasında yanmalara neden olarak görme bozukluklarına hatta körlüğe bile neden olabilmektedir

ULTRAVİYOLE IŞINDAN NASIL KORUNULUR

Özellikle yoğun güneşli havalarda uzmanlar dışarı çıkmamayı ve dışarı çıkılması durumunda ise korumalı gözlüklerle çıkılmasını öneriyor. Ultraviyole ışınların zararı bünyeye büyük olduğu gibi korunma konusu da bir o kadar kolaydır.

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