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Ulu Cami'nin minaresi restore ediliyor

Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Ulu Cami'nin minaresi yeniden yapılandırılıyor.

DHA | 26.02.2018 - 11:20..
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Elazığ'ın tarihi mahallesi Harput'ta bulunan ve 1156-1157 yıllarında Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından yapılan Ulu Cami ve minaresi restore ediliyor. Minaresinin, İtalya'daki Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tescil edilen Ulu Cami, restorasyon tamamlandıktan sonra turizme açılacak. Elazığ Belediyesi Kültür Varlıkları Denetim ve Uygulama Bürosu Başkanı ve Sanat Tarihi Uzmanı Kadir Atıcı, Pisa Kulesi 3.2 eğime sahipken, Ulu Cami'nin minaresinin 7.2 eğimine sahip olduğunu söyledi.

İtalya'nın Pisa kentinde 1173 tarihinde inşa edilen, adını da bu kentten alan Pisa Kulesi'nden 16 yıl önce Elazığ'da 1157 yılında yapımı tamamlanan tarihi Ulu Cami'de restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Ulu Cami'nin minaresi restore ediliyor

DOĞAL NEDENLERDEN DOLAYI YAN YATIYOR

Elazığ Belediyesi Kültür Varlıkları Denetim ve Uygulama Bürosu Başkanı ve Sanat Tarihi Uzmanı Kadir Atıcı, Ulu Cami'nin minaresinin doğal nedenlerden yan yattığını söyledi.

Camide en son 1976 ve 1984 tarihlerinde restorasyon çalışması yapıldığını söyleyen Atıcı, "Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Ulu Cami ve minaresi, Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından 1156 yılında yapımına başlanmış ve bir yıl sonra tamamlanmıştır. Uzun yıllar boyunca birçok medeniyet tarafından kullanıldı. Ulu Cami minaresinin Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tespit edilerek tescillendi. Pisa Kulesi 3.2 derece eğimliyken, Ulu Cami minaresi 7.2 derecelik eğimine sahip. Bu eğimin de doğal bir bir eğim olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmalarla tespit edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü cami ve minaredeki bir takım sıkıntıları gidermek için çalışmalar yaptı. Minaredeki tuğlaların yerinden oynaması ve güvercinlerin verdiği tahribattan dolayı 2017 yılı içerisinde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, plastik onarım olarak minaredeki tuğlaları güçlendirme ve Ulu Cami minaresinin yıkılmasını önleme çalışması başlattı. Kış aylarında olduğumuz için şu an ara verildi."

Ulu Cami'nin minaresi restore ediliyor


RESTORASYON GELECEK AY BİR DAHA BAŞLAYACAK

Restorasyona gelecek ay içinde yeniden başlanacağını belirten Atıcı, "Ulu Cami'nin avlusu içinde projeler hazırlanıyor. Tam teşekküllü çalışmalar bittiğinde Ulu Cami turizme açılacaktır. Ulu Cami'nin tarihi misyonuna baktığımızda şunu görüyoruz: Mimari anlayış Büyük Selçuklular'ın Anadolu'ya yansımasıdır. Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan da o dönemki mimari üslubu Harput'a taşımıştır. Mardin ve İç Anadolu da olduğu gibi Büyük Selçuklu mimarisini Harput Ulu Cami'de görüyoruz." diye konuştu.

Ulu Cami'nin minaresi restore ediliyor

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