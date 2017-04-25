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Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı

ABD'de düzenlenen İnsansız Hava Aracı Yarışması'na (DBF) katılan Uludağlı öğrenciler birçok okulu geride bıraktı.

25.04.2017 - 10:37
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Geçtiğimiz günlerde dünyanın birçok ülkesinden üniversitenin katılımıyla Amerika'nın Tucson kentinde İnsansız Hava Aracı Yarışması(DBF) düzenlendi.

ULUDAĞ 20. OLDU

Yarışmaya katılan Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Bölümü Mühendisliği öğrencileri Ahmet Esen, Uğur Özyılmaz, Hüseyin Mercimek, Murat Demir, Doğukan Uz, Berkin Beydağı ve Sinan Öztürk yapılması gereken görevlerin tamamını başarıyla tamamlayarak 100 üniversite takımı arasından 20. oldu.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı

EN BAŞARILI TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Öte yandan yarışmaya Türkiye'den katılan diğer üniversiteleri geride bırakan Uludağlı öğrenciler, yarışma sonunda 20. sırada yer alarak MIT, Texas A&M, Stanford ve Michigan State gibi dünyaca ünlü üniversiteleri de geçme başarısı gösterdiler.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı

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