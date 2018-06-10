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Uludağ Üniversitesi'ne yeni yurt

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim görmeye gelen yabancı öğrenciler yer sıkıntısı yaşamayacak.

DHA | 10.06.2018 - 14:59..
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Uludağ Üniversitesi´nde Türkçe eğitimi alan uluslararası öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. Organize edilen etkinlikte öğrenciler hem sertifikalarına kavuştu hem de öğrendikleri Türkçe ile izleyicilere çeşitli gösteriler sundu. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen öğrenciler; Türkçe şiir, tiyatro, şarkı, ilahi ve folklor gösterisi yaptı.

İHALE YAPILACAK

Pazartesi günü ihalesi yapılacak olan yurt sayesinde Bursa´ya eğitim görmeye gelen öğrenciler ilk yıl için üniversite içerisinde misafir edilecek.

Uludağ Üniversitesi'ne yeni yurt

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