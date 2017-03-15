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Uludağ’a 2 günde 15 santim kar yağdı

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle beraber kar etkili oldu.

15.03.2017 - 15:12
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Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışına neden oldu.

2 GÜNDE 15 SANTİM KAR YAĞDI

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da iki gün içersinde 15 santim kar yağdı. Kar kalınlığının bu sabah 98 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağışları hafta boyunca aralıklı olarak devam edeceği açıklandı.

İŞLETMECİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Jandarmanın zincir takmayan araçların geçişine izin vermediği Uludağ'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ise yolların kapanmaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar yağışı Uludağ'daki işletmelerin yüzünü güldürdü.

Uludağ’a 2 günde 15 santim kar yağdı

Uludağ’a 2 günde 15 santim kar yağdı

Uludağ’a 2 günde 15 santim kar yağdı

Uludağ’a 2 günde 15 santim kar yağdı

Uludağ’a 2 günde 15 santim kar yağdı

Uludağ’a 2 günde 15 santim kar yağdı

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