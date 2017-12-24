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Uludağ'da 6 dağcı kayıp

Bursa Uludağ'da 6 dağcının kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri, arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

DHA | 24.12.2017 - 00:37..
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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'dan kent merkezine inmek için yola çıkan 6 dağcı, yoğun sis ve tipi nedeniyle Sarıalan Mevkii'nde yönlerini kaybetti.

KAR KALINLIĞI 70 SANTİM

Dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp, yardım istedi. Kar kalınlığının oteller bölgesinde 70 santimetreye ulaştığı Uludağ'da kaybolan dağcıları bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri, harekete geçti.

Yoğun sis ve tipinin arama çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Mahsur kalan 6 dağcıyı kurtarmak için ekipler seferber oldu VİDEO

Uludağ'da 6 dağcı kayıp VİDEO

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