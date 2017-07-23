taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5363
EURO
4,1238
ALTIN
142,69
PETR
47,8200

Uludağ'da 9 yaşında Katarlı çocuk kayboldu

Katar'dan Türkiye'ye ailesiyle gelen 9 yaşındaki çocuk Uludağ'da kayboldu.

23.07.2017 - 03:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mansouri ailesi, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yemek yedi. İstanbul'da kaldıkları otele dönecekleri esnada 9 yaşındaki İbrahim Najib el Mansouri'nin olmadığını fark eden aile bir süre çevrede çoçuğu aradı.

Aile Mansouri'yi bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Uludağ'da 9 yaşında Katarlı çocuk kayboldu

60 KİŞİLİK EKİP ÇOCUĞU ARIYOR

Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, UMKE, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de sevk edildi.

Yaklaşık 60 kişiden oluşan ekipler, çocuğu bulmak için bölgede gruplara ayrılarak çalışma yürütüyor.

Uludağ'da 9 yaşında Katarlı çocuk kayboldu

Ekiplere çalışmalarında Jandarma Özel Harekat timi de termal kameralarla destek veriyor, 12 kişilik jandarma asayiş ekibi ise Sarıalan bölgesindeki bungalov evleri kontrol ediyor.

Öte yandan jandarma iz takip köpeklerinin koklaması için küçük çocuğun İstanbul'da kaldığı otelden kıyafetleri getirtildi.

Uludağ'da 9 yaşında Katarlı çocuk kayboldu

İlginizi Çekebilir
Büyükada soruşturmasında 2 tutuklama daha
Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 kişi arasındaki Nalan Erkem ve İlknur Üstün tutuklandı.
Çanakkale'de deprem
Çan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeciye bırakıp gitti
İzmit’te genç bir kadın, hemen geleceğini söyleyerek tuhafiye dükkanına yaklaşık 1 yaşındaki erkek çocuğu bırakıp kayıplara karıştı.
Adana'da Hero yazılı tişört giyen 3 kişiye gözaltı
Adana'da "hero" yazılı tişört giyen 3 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Samsun'da silahlı çatışma: 4 ölü 1 yaralı

Samsun'da silahlı çatışma: 4 ölü 1 yaralı

22
Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövülen şahıs öldü

Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövülen şahıs öldü

0
1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeciye bırakıp gitti

1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeciye bırakıp gitti

11
Barcelona taraftarlarından Guinness Rekoru

Barcelona taraftarlarından Guinness Rekoru

2
Washington Post: ABD Adalet Bakanı 2 kez Ruslarla görüştü

Washington Post: ABD Adalet Bakanı 2 kez Ruslarla görüştü

1
Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılamaz

Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılamaz

33
Çipras'tan depremde ölen Türk vatandaşı için taziye

Çipras'tan depremde ölen Türk vatandaşı için taziye

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM