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Uludağ'da Arap turistlerin karda safari keyfi

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a tatile gelen Araplar, kar motoruyla safari yapmak için kuyruk oluşturdu.

İHA | 29.12.2017 - 10:04..
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Çoğu Arap yarımadasındaki ülkelerden gelen turistlerin oluşturduğu kalabalık, 40 derecenin üzerindeki çöl ikliminden eksi 7 derece soğuk Uludağ'da adeta buz tuttu.

Arap turistler, eskort eşliğinde 2. yerleşim bölgesinden yola çıkarak, 5 kilometrelik macera dolu bir yolculuk yapıyor.

Uludağ'da Arap turistlerin karda safari keyfi

Çobankaya’da kısa bir molanın ardından tekrar motorlarına binen safariciler, eşsiz kar manzarasının keyfini çıkarıyor.

SAFARİ İZDİHAMI

Saati 200 liraya bir saat tur için sıraya giren yüzlerce Arap turist izdihama sebep oldu. Hayran kaldıkları Uludağ’ı çok sevdiklerini ifade eden Araplar, safarinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Uludağ'da Arap turistlerin karda safari keyfi

"ARAPLAR KAR GÖRMEMİŞ..."

Kar motoruyla 1 saatlik safari turunun 200 liraya yaptıran işletmeciler ise Arapların ilgisinden memnun. Uludağ'da kar motosikleti kiralayan Hikmet Santır, "Çok şükür işlerimiz güzel. Araplar kar görmemiş, burada kar görünce farklı geliyor ve yoğun ilgi gösteriyorlar. Sıcaklık şartları onları zorluyor. Kışa göre giyinmiyorlar, fakat biz burada onlara her konuda yardımcı oluyoruz." dedi.

Uludağ'da Arap turistlerin karda safari keyfi

Uludağ'da Arap turistlerin karda safari keyfi

Uludağ'da Arap turistlerin karda safari keyfi

Uludağ'da Arap turistlerin karda safari keyfi

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