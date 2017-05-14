Uludağ’da ayılar ormandan çıkıp çöp konteynerlerine daldı

Havaların ısınması ile birlikte ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan Uludağ’da ormanda yaşayan ayılar, zaman zaman oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıktaki Sarıalan Bölgesi'ne iniyor.

KONTEYNERLERİ DEVİRİP YİYECEK ARADILAR

Restoranlardan 25 metre kadar uzakta ve binaların ışıklarının yanmasına rağmen konteynerleri deviren anne ayı ve 3 yavrusu buradaki atık yiyeceklerle beslendi.

Arabanın içinden kendilerini görüntüleyen kişilerin ışık tutmaları üzerine tehlike sezen anne ayı yavrularını korumak için aracın üzerine doğru koştu. Bölgede bulunan esnaf, benzer görüntülerin sık sık tekrarlandığını söyledi.











