Uludağ’da drone'lu güvenlik önlemi

Bu sezon kar bereketinin yaşandığı Uludağ, kış festivallerinin ardından kar voleybolu etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Günübirlikçiler de hafta sonu güneşin yüzünü göstermesiyle Uludağ’a akın etti.

DRONE'LU DENETİM

Kar kalınlığının 115 santimetre, hava sıcaklığının da 10 dereceye yükseldiği Uludağ’da giriş ve çıkışlar jandarma tarafından denetleniyor. ‘Drone’ adı verilen havadan görüntüleme aracı da kullanmaya başlayan jandarma ekipleri bu sayede olumsuzlukları daha kısa sürede tespit ederek müdahalede bulunabiliyor.

Zirvede düzenlenen kar voleybolu turnuvasında ilk kez kullanılan drone ile kışın pistler de kontrol edilecek ve kayıp kişilerin bulunmasında da kullanılacak.









