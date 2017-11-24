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Uludağ'da eksi 10'da havuz keyfi

Uzakdoğulu turistler, kar kalınlığının 30 santimi geçtiği Uludağ'da ısıtılan havuzda keyif yaptı.

DHA | 24.11.2017 - 10:31
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Dünyanın pek çok ülkesinden tatil için gelen turistler, kayak ve snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra kar altındaki sıcak havuzlara yoğun ilgi gösterdi.

Uzakdoğu'dan gelen turistler, termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği saatlerde, açık alandaki sıcak su havuzuna girdi.

Eksi 10 derece havuz keyfi- VİDEO

HAVUZ, SAUNA VE MASAJ

38 dereceye kadar ısıtılan havuzda vakit geçiren turistler, havuz keyfinin ardından saunaya girmek ve masaj yaptırmak üzere otele gitti.

Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da 30'a yakın otel, misafirhane ve eğlence yeri bulunuyor. Bu tesislerin tamamına yakını kayak sezonu sonrası kapanıyor.

Uludağ'da eksi 10'da havuz keyfi

Uludağ'da eksi 10'da havuz keyfi

Uludağ'da eksi 10'da havuz keyfi

Uludağ'da eksi 10'da havuz keyfi

Uludağ'da eksi 10'da havuz keyfi

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