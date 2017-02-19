taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

İstanbul'a yakın olan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

19.02.2017 - 15:58
  1. Haberler
  2. Yaşam

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Çok sayıda günübirlikçi ile kayak tutkununu ağırlayan Uludağ'da pistler doldu. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ''oteller bölgesi''ne akın ettiği Uludağ'da, tatilciler pistlerde kayak ve kızakla kaymanın tadını çıkardı.

"YORGUNLUK ATMAK İÇİN GELİYORUZ"

Tatilcilerden Duygu Gizem, ''Kayak yapmayı bilmiyorum fakat buna rağmen her hafta sonu mutlaka eşimle buraya geliyoruz. Bunun en önemli sebebi ise şehrin kalabalık ve gürültülü atmosferinden bir nebze kurtulmak ve Uludağ'ın manzarasını seyrederek, hafta içi üzerimizde oluşan yorgunluğu ve sıkıntıları atmak.'' dedi.

"BU KAR MART SONUNA KADAR BİZİ GÖTÜRÜR"

Otel işletmecilerinden Ali Yolkan ise Uludağ'da kar kalınlığının bu haliyle bile mart ayı sonuna kadar kayak yapmaya müsait olacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde kar yağışı olmasa bile bu kar bizi mart sonuna kadar götürür. Uludağ şu an en güzel aylarını yaşıyor. Bu yüzden bütün kayak tutkunlarını buraya bekliyoruz." diye konuştu.

KAR KALINLIĞI 1,35 METRE

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 1 metre 35 santimetre, hava sıcaklığı ise en düşük 7, en yüksek 10 derece olarak ölçüldü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

59
İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

1108
Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

108
Banu Güven hayır videosu çekti

Banu Güven hayır videosu çekti

271
MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

188
Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı

Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı

144
Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM