Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Çok sayıda günübirlikçi ile kayak tutkununu ağırlayan Uludağ'da pistler doldu. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ''oteller bölgesi''ne akın ettiği Uludağ'da, tatilciler pistlerde kayak ve kızakla kaymanın tadını çıkardı.

"YORGUNLUK ATMAK İÇİN GELİYORUZ"

Tatilcilerden Duygu Gizem, ''Kayak yapmayı bilmiyorum fakat buna rağmen her hafta sonu mutlaka eşimle buraya geliyoruz. Bunun en önemli sebebi ise şehrin kalabalık ve gürültülü atmosferinden bir nebze kurtulmak ve Uludağ'ın manzarasını seyrederek, hafta içi üzerimizde oluşan yorgunluğu ve sıkıntıları atmak.'' dedi.

"BU KAR MART SONUNA KADAR BİZİ GÖTÜRÜR"

Otel işletmecilerinden Ali Yolkan ise Uludağ'da kar kalınlığının bu haliyle bile mart ayı sonuna kadar kayak yapmaya müsait olacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde kar yağışı olmasa bile bu kar bizi mart sonuna kadar götürür. Uludağ şu an en güzel aylarını yaşıyor. Bu yüzden bütün kayak tutkunlarını buraya bekliyoruz." diye konuştu.

KAR KALINLIĞI 1,35 METRE

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 1 metre 35 santimetre, hava sıcaklığı ise en düşük 7, en yüksek 10 derece olarak ölçüldü.